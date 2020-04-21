2020-04-21T13:16:03+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двое друзей украли 800 кг металла с территории сельхозпредприятия

Молодые люди уже имели проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Коптево с неохраняемой территории сельхозпредприятия было украдено 800 килограммов черного металла. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным установили, что преступление по предварительному сговору совершили двое парней 19 и 17 лет, проживающие в Сампурском районе.

Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции, где они сознались в краже. Выяснилось, что ранее оба парня уже привлекались к уголовной ответственности.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы каждому, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане продолжают делать зарядки в домашних условиях вместе с известными спортсменами и тренерами региона
В Воронежской области стартовала акция #ПомогиУчитьсяДома
Тамбовщина получит еще 153 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Для тамбовских медиков приобретут 20 тысяч защитных костюмов, масок и респираторов
В Тамбовской области из-за коронавируса вводят режим экономии
В подъездах тамбовских многоэтажек провели более четырех тысяч санитарных уборок
Тамбовчанин пытался «отбить» у полицейских отца, угрожая им топором: стражам порядка пришлось стрелять в воздух
В Тамбовской области двое друзей украли 800 кг металла с территории сельхозпредприятия
Работникам тамбовского предприятия задолжали 3 млн рублей зарплаты
Воронежская областная Дума планирует в ближайшее время принять блок законов, направленных на стабилизацию сферы МСП
Субботник «Зеленая весна» в Тамбовской области перенесли из-за коронавируса
17-летний тамбовчанин попал под колеса автобуса
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
В Тамбове завершили расследование уголовного дела экс-руководителя комитета потребительского рынка мэрии Оксаны Ларкиной
На тамбовской трассе «Нива» протаранила «Газель»
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который пытался от них скрыться
Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах
В Сосновском районе Тамбовщины на карантин закрыли дом-интернат для престарелых и инвалидов
Тамбовские финансовые организации будут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия