В Тамбовской области двое друзей украли 800 кг металла с территории сельхозпредприятия

21 Апр 2020 2020-04-21T13:16:03+03:00

Молодые люди уже имели проблемы с законом

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В селе Коптево с неохраняемой территории сельхозпредприятия было украдено 800 килограммов черного металла. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным установили, что преступление по предварительному сговору совершили двое парней 19 и 17 лет, проживающие в Сампурском районе.

Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции, где они сознались в краже. Выяснилось, что ранее оба парня уже привлекались к уголовной ответственности.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы каждому, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU