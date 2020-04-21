В Тамбовской области двое друзей украли 800 кг металла с территории сельхозпредприятия
В селе Коптево с неохраняемой территории сельхозпредприятия было украдено 800 килограммов черного металла. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным установили, что преступление по предварительному сговору совершили двое парней 19 и 17 лет, проживающие в Сампурском районе.
Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции, где они сознались в краже. Выяснилось, что ранее оба парня уже привлекались к уголовной ответственности.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы каждому, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU