2020-04-21T12:30:01+03:00
Общество

Работникам тамбовского предприятия задолжали 3 млн рублей зарплаты

Сотрудникам не давали денег в течение трех месяцев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуроры Рассказовского района добиваются выплаты зарплат сотрудникам местной организации. Во время проведенной на предприятии проверки выяснилось, что люди не получали деньги в течение трех месяцев – с ноября 2019 года по январь 2020.

В январе этого года руководителю открытого акционерного общества внесли представление об устранении нарушений законодательства о труде в связи с задолженностью по оплате труда за ноябрь и декабрь прошлого года в размере чуть больше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Также по данному факту прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, генеральному директору организации судом назначен штраф.

Кроме того, прокурор направил в суд 56 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате (уже с учетом задолженности за январь текущего года) на сумму свыше 2 миллионов 900 тысяч рублей. Мировым судьей выданы судебные приказы, которые межрайпрокуратурой направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

В марте в отношении организации, как юридического лица, также возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия и в суд направлено еще 46 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму почти 800 тысяч рублей.

- Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования заработная плата за ноябрь 2019 г. выплачена в полном объеме, за декабрь 2019 г. - частично. В общей сложности погашена задолженность по заработной плате в сумме чуть больше 1 миллиона рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Работа по взысканию оставшейся задолженности продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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