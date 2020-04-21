Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы

21 Апр 2020 2020-04-21T10:44:29+03:00

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Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Благотворительная платформа Сбербанк Вместе и Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» в честь празднования Дня Победы запустили совместную акцию. Когда весь мир встал на борьбу с коронавирусом, ветеранам приходится сложнее всего. Сегодня, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров. И в то же время это не отменяет их потребности в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках.

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ИСТОЧНИК KP.RU