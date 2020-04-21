2020-04-21T10:44:29+03:00
Общество

Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы

Вместе с дочерними компаниями Сбербанк разработал целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной Войны
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Благотворительная платформа Сбербанк Вместе и Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» в честь празднования Дня Победы запустили совместную акцию. Когда весь мир встал на борьбу с коронавирусом, ветеранам приходится сложнее всего. Сегодня, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров. И в то же время это не отменяет их потребности в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области двое друзей украли 800 кг металла с территории сельхозпредприятия
Работникам тамбовского предприятия задолжали 3 млн рублей зарплаты
Воронежская областная Дума планирует в ближайшее время принять блок законов, направленных на стабилизацию сферы МСП
Субботник «Зеленая весна» в Тамбовской области перенесли из-за коронавируса
17-летний тамбовчанин попал под колеса автобуса
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
В Тамбове завершили расследование уголовного дела экс-руководителя комитета потребительского рынка мэрии Оксаны Ларкиной
На тамбовской трассе «Нива» протаранила «Газель»
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который пытался от них скрыться
Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах
В Сосновском районе Тамбовщины на карантин закрыли дом-интернат для престарелых и инвалидов
Тамбовские финансовые организации будут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия