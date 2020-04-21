2020-04-21T10:32:29+03:00
Происшествия

В Тамбове завершили расследование уголовного дела экс-руководителя комитета потребительского рынка мэрии Оксаны Ларкиной

Женщину обвиняют в посредничестве во взяточничестве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дело Оксаны Ларкиной направляют в судДело Оксаны Ларкиной направляют в суд
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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в январе 2019 года в отношении теперь уже бывшего председателя комитета потребительского рынка товаров и услуг Оксаны Ларкиной. Изначально ей инкриминировали преступление «Получение взятки», сейчас бывшей чиновнице вменяют «Посредничество во взяточничестве».

По версии следствия, Ларкина по поручению первого заместителя главы администрации города Тамбова Дмитрия Алехина незаконно получала от представителей коммерческих структур денежные средства за наиболее выгодное расположение места для осуществления торговли при проведении публичных мероприятий. Речь идет о «Покровской ярмарке». Полученные 185 тысяч рублей она хранила у себя до особого распоряжения вышестоящего руководства. Данная коррупционная схема выявлена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего первого заместителя главы администрации города Тамбова находится на завершающей стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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