2020-04-21T11:09:26+03:00
Происшествия

17-летний тамбовчанин попал под колеса автобуса

Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пешеход решил перейти дорогу в неположенном местеПешеход решил перейти дорогу в неположенном местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария в которой пострадал несовершеннолетний подросток, произошла 20 апреля в 18 часов 30 минут на улице Магистральной в районе дома №35а города Тамбова. 37-летний водитель пассажирского автобуса «МАЗ-103965» наехал на семнадцатилетнего юношу, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате аварии пешеход получил травмы, врачи осмотрели его на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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