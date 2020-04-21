17-летний тамбовчанин попал под колеса автобуса
Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте
Пешеход решил перейти дорогу в неположенном местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
Авария в которой пострадал несовершеннолетний подросток, произошла 20 апреля в 18 часов 30 минут на улице Магистральной в районе дома №35а города Тамбова. 37-летний водитель пассажирского автобуса «МАЗ-103965» наехал на семнадцатилетнего юношу, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
- В результате аварии пешеход получил травмы, врачи осмотрели его на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU