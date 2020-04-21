2020-04-21T10:09:25+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе «Нива» протаранила «Газель»

Травмы получили водитель и пассажир грузового автомобиля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От удара грузовик упал набокОт удара грузовик упал набокФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали двое мужчин, произошла 20 апреля в 7 часов 59 минут на 22 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Жердевского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 24-летний водитель «Нивы», поворачивая налево, врезался в «Газель», под управлением 33-летнего мужчины. Удар оказался такой силы, что грузовик завалился на бок.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «ГАЗ» и его 22-летний пассажир, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

Водитель "Нивы" не пострадал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель "Нивы" не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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