2020-04-21T11:50:00+03:00
Общество

Субботник «Зеленая весна» в Тамбовской области перенесли из-за коронавируса

Обычно мероприятия акции стартуют 25 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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VII Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» в Тамбовской области должен был начаться с 25 апреля и продолжаться в течение месяца. Однако, в этом году природоохранные мероприятия в рамках «Зеленой Весны» продлеваются в регионах страны до 1 сентября.

В Тамбовской области экологические субботники в рамках Всероссийской акции пройдут после нормализации эпидемиологической ситуации.

Представители тамбовских организаций о своем намерении стать участниками одной из самых массовых в стране природоохранных акций заявили за месяц до начала VII Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».

В этом году организаторы «Зеленой весны» отмечают Тамбовскую область в числе лидеров по количеству зарегистрировавшихся на субботник организаций. Регистрация на федеральный экологический марафон ведется на интернет–сайте «Зеленая Весна» vesna.vernadsky.ru в разделе «Регистрация».

- По данным регионального оргкомитета акции «Дни защиты от экологической опасности – 2019», в мероприятиях Всероссийского субботника «Зелёная весна» в 2019 году в Тамбовской области приняли участие 234 образовательных учреждения, а также 260 различных предприятий и организаций, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Всего около 42 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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