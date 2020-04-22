2020-04-22T09:28:27+03:00
Происшествия

Вор оставил тамбовского пенсионера без мопеда

21-летний мужчина воспользовался отсутствием хозяина и просто забрал технику с его подворья
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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18 апреля в ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение о краже, которая произошла в селе Большая Липовица. Полицейские установили, что с подворья 66-летнего пенсионера во время его отсутствия похитили мопед марки «Альфа-Люкс». Потерпевшего и его соседей опросили, место кражи тщательно осмотрели. По подозрение попал местный 21-летний житель, который вскоре сознался в хищении. По его словам, он свободно проник на чужую территорию, когда рядом никого не было, и укатил мопед. Двухколесный транспорт сотрудники полиции обнаружили во дворе задержанного, похищенное изъято.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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