Полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который пытался от них скрыться

21 Апр 2020 2020-04-21T09:29:45+03:00

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19 апреля в 20 часов вечера внимание наряда ДПС отделения ГИБДД МОМВД России «Рассказовский» привлёк водитель серебристого автомобиля «ВАЗ 2109», который проигнорировал требования сотрудника полиции остановиться и попытался скрыться. После непродолжительной погони 22-летнего водителя удалось остановить на ул. Красноармейскойгорода Рассказово и задержать. Выяснилось, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии, кроме того у него не было прав.

Во время оформления материалов по допущенным водителем правонарушениям автоинспекторы получили ориентировку из дежурной части о том, что автомобиль, за рулем которого был задержанный,числится в угоне. Владелец машины, проживающий в селе Верхнеспасское Рассказовского района, сообщил полицейским, что его похитили с частного подворьям несколько часов назад.

- Предполагаемого похитителя доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU