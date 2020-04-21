2020-04-21T09:29:45+03:00
Происшествия

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который пытался от них скрыться

22-летний мужчина похитил чужой автомобиль, не имея прав на управление машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 апреля в 20 часов вечера внимание наряда ДПС отделения ГИБДД МОМВД России «Рассказовский» привлёк водитель серебристого автомобиля «ВАЗ 2109», который проигнорировал требования сотрудника полиции остановиться и попытался скрыться. После непродолжительной погони 22-летнего водителя удалось остановить на ул. Красноармейскойгорода Рассказово и задержать. Выяснилось, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии, кроме того у него не было прав.

Во время оформления материалов по допущенным водителем правонарушениям автоинспекторы получили ориентировку из дежурной части о том, что автомобиль, за рулем которого был задержанный,числится в угоне. Владелец машины, проживающий в селе Верхнеспасское Рассказовского района, сообщил полицейским, что его похитили с частного подворьям несколько часов назад.

- Предполагаемого похитителя доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области двое друзей украли 800 кг металла с территории сельхозпредприятия
Работникам тамбовского предприятия задолжали 3 млн рублей зарплаты
Воронежская областная Дума планирует в ближайшее время принять блок законов, направленных на стабилизацию сферы МСП
Субботник «Зеленая весна» в Тамбовской области перенесли из-за коронавируса
17-летний тамбовчанин попал под колеса автобуса
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
В Тамбове завершили расследование уголовного дела экс-руководителя комитета потребительского рынка мэрии Оксаны Ларкиной
На тамбовской трассе «Нива» протаранила «Газель»
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который пытался от них скрыться
Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах
В Сосновском районе Тамбовщины на карантин закрыли дом-интернат для престарелых и инвалидов
Тамбовские финансовые организации будут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия