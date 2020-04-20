Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах

20 Апр 2020 2020-04-20T19:02:00+03:00

До сих пор эту меру безопасности многие игнорируют

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Администрация области внесла изменения в действующее постановление от 26.03.2020 №233, которые вводят дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Теперь все тамбовчане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маски в общественных местах и общественном транспорте.

Также с 20 апреля могут возобновить работу столовые, буфеты и кафе, но только те, что действуют на предприятиях и организациях, и при условии принятия дополнительных санитарно-противоэпидемических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU