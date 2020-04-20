2020-04-20T19:02:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах

До сих пор эту меру безопасности многие игнорируют
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
В общественном транспорте и магазинах люди должны надевать маскуВ общественном транспорте и магазинах люди должны надевать маскуФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Администрация области внесла изменения в действующее постановление от 26.03.2020 №233, которые вводят дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Теперь все тамбовчане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маски в общественных местах и общественном транспорте.

Также с 20 апреля могут возобновить работу столовые, буфеты и кафе, но только те, что действуют на предприятиях и организациях, и при условии принятия дополнительных санитарно-противоэпидемических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах
В Сосновском районе Тамбовщины на карантин закрыли дом-интернат для престарелых и инвалидов
Тамбовские финансовые организации будут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия
В бюджет Воронежской области заложили средства на новую меру соцподдержки
В Тамбовской области на 22% выросла заболеваемость пневмонией
На Тамбовщине 25-летнего парня задержали за хранение наркотиков
В Моршанске мужчину оштрафовали за экстремистское видео
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области начала выплат на детей от 3 до 7 лет ждут около 20 тысяч семей»
Тамбовчанка стала организатором поджога автомобиля экс-супруга
В Тамбовской области приступили к благоустройству дворов и общественных территорий
Воронежец обокрал два продуктовых магазина в Тамбове
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
Тамбовчане могут встать на учет как безработные на портале «Работа в России»
В селе Кужное Тамбовской области проложат более 4,5 километров водопровода
Тамбовчанин без прав въехал на мотоцикле в «Lada Granta»: 26-летний водитель и его 21-летняя пассажирка находятся в реанимации в тяжелом состоянии
В Тамбове закрывается один из двух автовокзалов
Тамбовских пчеловодов предупреждают об обработке полей пестицидами
Коронавирус в Тамбове, новости на 20 апреля 2020 года: число заболевших достигло 209 человек
Среди последних зараженных коронавирусом тамбовчан трое детей от двух до семи лет
Как работают ЗАГСы Тамбова в условиях коронавируса
Коронавирус в Тамбове, новости на 18 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 22 человека
В тамбовском центре лечения пневмоний появились 8 пациентов
Расписание тамбовского «Чернозема»: как распределили артистов