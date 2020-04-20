2020-04-20T20:10:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сосновском районе Тамбовщины на карантин закрыли дом-интернат для престарелых и инвалидов

Также на территории ужесточили режим повышенной готовности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вслед за Первомайским районом заболеваемость повысилась в СосновскомВслед за Первомайским районом заболеваемость повысилась в Сосновском
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В Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов объявили карантин из-за коронавируса. Теперь он будет работать в режиме обсерватора, сотрудникам запретили покидать учреждение и пообещали повышенную зарплату.

Как сообщили "КП" в региональном штабе по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции, заболевших в доме-интернате на сегодняшний день нет, закрытие учреждения на карантин - мера превентивная. Но в целом ситуация в Сосновском районе выглядит неблагополучной: здесь большое количество заболевших и оно постоянно растет. На сегодняшний день именно этот район является "лидером" по заболеваемости вирусом. Учитывая, что ужесточение режима повышенной готовности в Первомайском районе дало положительный результат, такие же меры решили предпринять и в Сосновском районе. Здесь также, на основании постановления главы региона Александра Никитина от 20 апреля ввели соответствующие

Согласно постановлению, на территории Сосновского района ограничили работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, специализированных «точек» на оказание услуг связи, торговли продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, зоотоварами, продажи товаров дистанционным способом.

Временно приостановлена работа розничных рынков и ярмарок, нестационарных объектов розничной торговли, функционирующей на принципах развозной и разносной торговли. Все прибывающие в район должны сообщить о приезде в местную администрацию и самоизолироваться на 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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