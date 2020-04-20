2020-04-20T17:27:01+03:00
На здоровье

В Тамбовской области на 22% выросла заболеваемость пневмонией

В управлении Роспотребнадзора обнародовали данные за первые три месяца 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За три месяца пневмонией заболели 1710 тамбовчанЗа три месяца пневмонией заболели 1710 тамбовчанФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за первый квартал этого года - с января по март, количество пациентов с таким диагнозом увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если в три первые месяца 2019 года внебольничной пневмонией заболели 1329 человек, то в этом году – 1710.

- Показатель заболеваемости составил 168,3 на 100 тыс. населения против 130,8 за аналогичный период прошлого года, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Заболеваемость отмечена на всех административных территориях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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