В Тамбовской области на 22% выросла заболеваемость пневмонией
В Тамбовской области резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за первый квартал этого года - с января по март, количество пациентов с таким диагнозом увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если в три первые месяца 2019 года внебольничной пневмонией заболели 1329 человек, то в этом году – 1710.
- Показатель заболеваемости составил 168,3 на 100 тыс. населения против 130,8 за аналогичный период прошлого года, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Заболеваемость отмечена на всех административных территориях региона.
ИСТОЧНИК KP.RU