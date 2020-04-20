Тамбовские финансовые организации будут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия
Тамбовчане смогут получить банковские услуги по просроченному паспорту. Такое решение принял Банк России, который порекомендовал кредитным и некредитным финансовым организациям до середины июля 2020 года продолжать обслуживание своих клиентов, даже если у них истек срок действия документа, удостоверяющего личность.
По информации регионального Отделения Центрального банка, эта мера поможет избежать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями.
- При этом финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление информации о документах с истекшим сроком действия: по старым клиентам – в плановом режиме, а вновь принятым на обслуживание в этот период клиентам предлагается до 30 сентября 2020 года представить в финансовые организации актуализированные сведения о своих паспортах, - добавили в пресс-службе администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU