На Тамбовщине 25-летнего парня задержали за хранение наркотиков

20 Апр 2020 2020-04-20T16:42:06+03:00

Молодому человеку грозит штраф в 40 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы

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В поселке Дмитриевка полицейские задержали 25-летнего молодого человека. Сотрудники уголовного розыска установили, что в октябре прошлого года он нарвал марихуану в районе очистных сооружений. В доме у парня стражи порядка нашли 10 граммов наркотического вещества. Во время допроса задержанный признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности по части первой данной статьи, санкция которой грозит виновному штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU