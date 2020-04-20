Тамбовчанка стала организатором поджога автомобиля экс-супруга

20 Апр 2020 2020-04-20T14:49:54+03:00

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Полицейские установили виновных в поджоге автомобиля. Преступление произошло 8 февраля этого года. Тогда в дежурную часть ОМВД по городу Мичуринску поступило сообщение о пожаре в гараже расположенном на ул.Советской. Приехав на место полицейские увидели практически полностью уничтоженный огнем «Митсубиши Оутлендер». Владельцем сгоревшего автомобиля оказался местный предприниматель. Мужчина рассказал, что его машину уже пытались поджечь в октябре 2019 года, однако тогда сын предпринимателя вовремя увидел пожар и вместе с отцом они потушили огонь.

Полицейские заподозрили умышленный поджог и начали поиски преступника. Под подозрение попал 44-летний житель города Мичуринска, который позже сознался в совершении поджога. Как выяснилось, это бывшая супруга предпринимателя попросила поджечь автомобиль экс-супруга. Выполняя ее указание, мужчина ночью проник в гараж через отверстие в крыше, облил автомобиль бензином и поджег.

По данному факту полицейские возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», расследование которых позже было объединено в одно производство. Непосредственного исполнителя преступления арестовали и поместили в следственный изолятор. Бывшая супруга предпринимателя подозревается в организации преступления.

- Следователь назначил ряд экспертиз по данному уголовному делу, опрашиваются свидетели и очевидцы, проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Наказание за это преступление составляет до пяти лет лишения свободы, кроме того виновным предстоит компенсировать весь причинённый ущерб.

Экс-супруга автовладельца поручила совершить преступление своему знакомомуФото: УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU