2020-04-20T14:37:45+03:00
Общество

В Тамбовской области приступили к благоустройству дворов и общественных территорий

На эти цели планируют потратить более 280 миллионов рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Работы обойдутся в 284,9 миллиона рублейРаботы обойдутся в 284,9 миллиона рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Тамбовщине стартовала реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в структуру нацпроекта «Жилье и городская среда». По информации регионального управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний день заключены контракты на обустройство 20 дворовых и 4 общественных территорий. Рабочие уже приступили к благоустройству одной дворовой и трех общественных территорий.

Работы обойдется в 284,9 миллиона рублей, из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета, также почти 6 миллионов рублей будет выделено из региональной казны.

- На данный момент контракты на выполнение работ заключены по двадцати дворовым территориям, расположенным в городе Мичуринск, Зеленовском сельсовете Рассказовского района, Кулеватовском сельсовете Сосновского района, 2 Гавриловском и Пересыпкинском сельсоветах Гавриловского района. Также заключены контракты на обустройство четырех общественных территорий, находящихся в городе Тамбов, Зеленовском сельсовете Рассказовского района, Карай-Салтыковском сельсовете Инжавинского района и Голынщинском сельсовете Кирсановского района, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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