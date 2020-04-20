В Моршанске мужчину оштрафовали за экстремистское видео

20 Апр 2020 2020-04-20T15:48:14+03:00

Местный житель в свободном доступе выложил у себя на странице в соцсети запрещенный ролик

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В Моршанске местного жителя оштрафовали за экстремистскую видеозапись под названием «Жесть», которую он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». При этом ролик решением суда еще в 2014 году был признан запрещенным к распространению на территории РФ. Доступ к данной видеозаписи был свободный, поэтому посмотреть ее могла многомиллионная аудитория.

- Таким образом, гражданин на протяжении длительного времени хранил и предоставлял доступ неограниченному числу лиц к экстремистскому материалу. В связи с этим прокуратурой в отношении правонарушителя возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.29 КоАП РФ, которое в этот же день рассмотрено Моршанским районным судом Тамбовской области, ему назначено наказание в виде штрафа размером 1000 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

После того, как моршанца оштрафовали, он самостоятельно удалил видеозапись со своей страницы.

ИСТОЧНИК KP.RU