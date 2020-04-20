Воронежец обокрал два продуктовых магазина в Тамбове

20 Апр 2020 2020-04-20T13:31:29+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение о краже из продуктового магазина, расположенного на улице Уборевича. Полицейские установили, что преступник проник в помещение, отжав пластиковую дверь. Добычей вора стало 5 700 рублей из кассы и часть товара.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники вышли на след злоумышленника, причастного к краже. Им оказался 24-летний житель Воронежа. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Выяснилось, что это не единственная кража, совершенная им на территории Тамбова.

- В ходе проведения оперативных мероприятий было установлена его причастность к совершению еще одной кражи из торговой точки на улице Базарной, где были похищены продукты питания и деньги в сумме 33,5 тысяч рублей. В настоящее время в отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного часть 2 статьи ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU