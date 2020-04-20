Тамбовчанин без прав въехал на мотоцикле в «Lada Granta»: 26-летний водитель и его 21-летняя пассажирка находятся в реанимации в тяжелом состоянии

20 Апр 2020 2020-04-20T11:02:15+03:00

От удара мотоцикл разорвало на части Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

От страшного удара мотоцикл разорвало на несколько частей

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Серьезная авария произошла в областном центре в половине первого ночи 20 апреля. На улице Мичуринской в районе дома №125 города Тамбова, 26-летний водитель мотоцикла «Honda CBR600F» не имея соответствующей категории на право управления такой техникой, из-за несоблюдения дистанции и неправильно выбранного скоростного режима столкнулся с автомобилем «Lada Granta», под управлением 46-летнего мужчины. От удара мотоцикл разорвало на несколько частей.

- В результате аварии водитель мотоцикла, а так же его пассажирка - 21-летняя девушка, получили тяжёлые травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в реанимацию городской больницы имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Всего в этом году на территории нашего региона произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники, в которых один человек

погиб и 7 получили ранения, среди пострадавших два подростка. Большая часть происшествий (4 ДТП), в том числе с погибшим зарегистрированы в областном центре.

Мотоциклист влетел в легковушкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU