Тамбовчане могут встать на учет как безработные на портале «Работа в России»

20 Апр 2020 2020-04-20T12:31:06+03:00

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С 20 апреля центры занятости населения Тамбовской области будут проводить регистрацию тех, кто остался без работы в дистанционном формате. Заявление можно подать через портал «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). Полный список телефонов «горячей линии» и адресов электронной почты центров занятости населения, по которым можно получить дополнительную информацию, размещен на главной странице интерактивного портала службы занятости населения в разделе «Служба занятости» https://zan.tambov.gov.ru/content/работа_центров_занятости.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным.

- В апреле — июне размер пособия будет составлять 12 130 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Его получат те, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину. Временно безработные тамбовчане, у которых есть дети, смогут получить дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU