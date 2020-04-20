2020-04-20T11:42:18+03:00
Общество

В селе Кужное Тамбовской области проложат более 4,5 километров водопровода

Водоснабжением будут обеспечены 380 жителей
Ксения АЛЕШИНА
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Рабочие уже проложили более 950 метров труб для проведения водыРабочие уже проложили более 950 метров труб для проведения водыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В селе Кужное Мордовского района в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий идет строительство водопровода. На эти цели уйдет свыше 3 миллионов рублей. В настоящее время рабочие проложили уже более 950 метров труб.

Всего же протяженность водопровода превысит 4,5 километра. Водой будут обеспечены жители улиц Школьная, Центральная, Песчаная, Лесная, Полевая, Почтовая. Бесперебойное водоснабжение получат 380 жителей села Кужное. Работы планируется завершить до 1 июля этого года.

- Работы в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» в непростых условиях эпидемиологической ситуации не останавливаются. Они направлены на создание благоприятных условий проживания граждан в сельской местности. Все рабочие, занятые в реализации государственной программы на территории Тамбовщины соблюдают правила санитарной безопасности и обеспечены масками и антисептиками, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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