В Тамбове закрывается один из двух автовокзалов

20 Апр 2020 2020-04-20T10:50:00+03:00

Рейсы с автовокзала "Тамбов" пока отправляться не будут Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Автобусы будут ходить только с автовокзала «Северный»

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Автовокзал «Тамбов», расположенный на ул.Киквидзе, д.77 временно приостановит свою работу с 24 апреля. Такое решение вызвано снижением пассажиропотока, которое произошло из-за введения дополнительных мер по борьбе с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции.

- Автобусы по всем внутриобластным и межрегиональным маршрутам с 24 апреля будут отправляться от автовокзала «Северный» (ул. Мичуринская, д.48), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В настоящее время администрация автовокзала и перевозчики проводят необходимую работу по организации перевозок пассажиров.

Как подчеркивают в областном управлении транспорта и автомобильных дорог, это временная мера, которая будет действовать до стабилизации эпидситуации.

Справки о работе автобусов с учетом возможных изменений:

справочная автовокзала «Северный» +7 (4752) 53-50-03,

диспетчер автовокзала «Северный» +7 (4752) 56-01-11,

Единая региональная дорожно-транспортная диспетчерская служба: +74752782888, +79622372808.

ИСТОЧНИК KP.RU