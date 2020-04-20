2020-04-20T10:50:00+03:00
Общество

В Тамбове закрывается один из двух автовокзалов

Автобусы будут ходить только с автовокзала «Северный»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Рейсы с автовокзала "Тамбов" пока отправляться не будутРейсы с автовокзала "Тамбов" пока отправляться не будутФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Автовокзал «Тамбов», расположенный на ул.Киквидзе, д.77 временно приостановит свою работу с 24 апреля. Такое решение вызвано снижением пассажиропотока, которое произошло из-за введения дополнительных мер по борьбе с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции.

- Автобусы по всем внутриобластным и межрегиональным маршрутам с 24 апреля будут отправляться от автовокзала «Северный» (ул. Мичуринская, д.48), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В настоящее время администрация автовокзала и перевозчики проводят необходимую работу по организации перевозок пассажиров.

Как подчеркивают в областном управлении транспорта и автомобильных дорог, это временная мера, которая будет действовать до стабилизации эпидситуации.

Справки о работе автобусов с учетом возможных изменений:

справочная автовокзала «Северный» +7 (4752) 53-50-03,

диспетчер автовокзала «Северный» +7 (4752) 56-01-11,

Единая региональная дорожно-транспортная диспетчерская служба: +74752782888, +79622372808.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
Тамбовчане могут встать на учет как безработные на портале «Работа в России»
В селе Кужное Тамбовской области проложат более 4,5 километров водопровода
Тамбовчанин без прав въехал на мотоцикле в «Lada Granta»: 26-летний водитель и его 21-летняя пассажирка находятся в реанимации в тяжелом состоянии
В Тамбове закрывается один из двух автовокзалов
Тамбовских пчеловодов предупреждают об обработке полей пестицидами
Коронавирус в Тамбове, новости на 20 апреля 2020 года: число заболевших достигло 209 человек
Среди последних зараженных коронавирусом тамбовчан трое детей от двух до семи лет
Как работают ЗАГСы Тамбова в условиях коронавируса
Коронавирус в Тамбове, новости на 18 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 22 человека
В тамбовском центре лечения пневмоний появились 8 пациентов
Расписание тамбовского «Чернозема»: как распределили артистов