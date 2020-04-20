2020-04-20T10:09:22+03:00
Общество

Тамбовских пчеловодов предупреждают об обработке полей пестицидами

Это позволит избежать массовой гибели насекомых
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области продолжаются весенние полевые работы. Аграрии сеют яровые культуры и одновременно начинают обработку полей от сорняков и вредителей для получения лучшего урожая. Во избежание отравления медоносных пчел при использовании пестицидов и агрохимикатов на сельхозполях, тамбовские сельхозпроизводители начали оповещать пчеловодов о проводимой работе.

В управлении сельского хозяйства области отмечают, что сегодня стоит задача о своевременном оповещении всех без исключения пчеловодов региона. Это затрудняется тем, что фермеры и представители личных подсобных хозяйств, занимающиеся содержанием пчел, не всегда предоставляют контактные данные в сельхозведомство и предприятиям, на землях которых они располагают пасеки.

- Специалисты призывают пчеловодов сообщать информацию о себе в региональное управление сельского хозяйства и своевременно оповещать сельхозпроизводителя, на чьих землях панируется медосбор, - поясняет пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это поможет оперативно оповещать фермеров, содержащих пчел, о планируемом применении пестицидов на полях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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