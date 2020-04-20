2020-04-20T10:11:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 20 апреля 2020 года: число заболевших достигло 209 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 20 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За сутки больных стало на 22 человека большеЗа сутки больных стало на 22 человека больше
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 апреля 2020 года: по данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки число заболевших коронавирусом в нашем регионе увеличилось еще на 22 человека, общее количество людей, у которых обнаружили инфекцию теперь составляет 209 человек. Днем ранее их было 187. Среди новых заболевших 12 мужчин и 9 женщин в возрасте от 21 до 68 лет, а также 2-месячный ребенок. 5 человек приехали из других регионов, 17 контактировали с прибывшими из других областей.

- 200 больных находятся на лечении в медицинских организациях, 9 выздоровели и выписались из больниц, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Остаются на самоизоляции 759 человек. Всего под медицинским наблюдением находилось 2550 человек, в настоящее время 1677 человек сняты с медицинского наблюдения, в т.ч. 38 выписаны из больницы. В настоящее время госпитализировано 114 человек с клиническими симптомами респираторных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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