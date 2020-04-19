2020-04-19T11:52:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Среди последних зараженных коронавирусом тамбовчан трое детей от двух до семи лет

Кроме того, диагноз COVID-19 поставили девяти взрослым мужчинам и десяти женщинам
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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187 случаев коронавируса зафиксировали в Тамбовской области. Накануне оперштаб сообщил о 22 новых случаях заражения. Теперь стало известно, кто заболел: девять мужчин и десять женщин, а также трое детей (мальчики 5 и 7 лет, девочка 2 года). Возраст взрослых от 22 до 81 года. Семеро прибыли из других регионов, 15 контактировали с жителями из других областей.

Напомним, из 187 пациентов с COVID-19 восемь выздоровели. На госпитализации в регионе находятся 100 человек (у 83 - подтвержден, шесть - с подозрением, у пяти - отрицательный, шесть - в работе), из них диагноз «пневмония» у 34 человек.

На домашнем карантине - 734 (из них подтвержденных случаев - 96, входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому - 1580. Выписано из больниц - 37. Всего обследованных - 2451.

ИСТОЧНИК KP.RU

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