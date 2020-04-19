Как работают ЗАГСы Тамбова в условиях коронавируса
Из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидситуации управление ЗАГС Тамбова перешло на работу в особом режиме. Так, городские отделения временно приостанавливают регистрацию актов гражданского состояния за исключением:
- регистрации рождения (только по предварительной записи по телефону 8(4752) 71-90-58, приемные дни: вторник и четверг);
- регистрации смерти (без предварительной записи, но с ограничением количества сопровождающих заявителя лиц - до одного человека);
- расторжение браков (по заявлениям, поданным до 30.03.2020);
- заключение браков (по заявлениям, поданным до 30.03.2020, при наличии особых обстоятельств: беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон). Присутствовать могут только вступающие в брак. Дополнительная информация по телефону: 8 (4752) 71-06-21.
Кроме того, ЗАГСы приостановили выдачу повторных документов (справок), внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, исключение - выдача документов для захоронения родственников (телефон 8(4752) 72-87-47).
ИСТОЧНИК KP.RU