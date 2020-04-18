В тамбовском центре лечения пневмоний появились 8 пациентов

18 Апр 2020 2020-04-18T12:59:08+03:00

Всего с таким диагнозом среди больных коронавирусом 27 человек

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На базе Тамбовской областной клинической больницы начал свою работу Центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19. По данным регионального управления здравоохранения, на утро 18 апреля, здесь получают лечение 8 человек.

Состояние больных оценивается как средней степени тяжести. Подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких никому из них не требуется. Пациенты получают все требуемое лечение.

Центр имеет необходимый ресурс для оказания медицинской помощи пациентам со средне-тяжёлыми и тяжёлыми формами пневмоний: подготовленный медицинский персонал, необходимую диагностическую базу, включая рентгенологическое и эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппараты, анализаторы для лабораторной экспресс-диагностики, запас средств индивидуальной защиты, дезинфектантов и лекарственных препаратов.

В Центре развернуто 80 коек, половина из которых оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких и следящей реанимационной аппаратурой.

- Для подтверждения коронавирусной этиологии пневмонии предусмотрено обязательное КТ-исследование на отдельно выделенном для этих целей оборудовании, - говорит начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина. - Выстроенная логистика с соблюдением всех требований биологической безопасности позволит не допустить внутрибольничного распространения инфекции и предупредить инфицирование медицинского персонала.

На сегодняшний день среди больных коронавирусом пневмонию обнаружили у 27 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU