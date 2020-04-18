В тамбовском центре лечения пневмоний появились 8 пациентов
На базе Тамбовской областной клинической больницы начал свою работу Центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19. По данным регионального управления здравоохранения, на утро 18 апреля, здесь получают лечение 8 человек.
Состояние больных оценивается как средней степени тяжести. Подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких никому из них не требуется. Пациенты получают все требуемое лечение.
Центр имеет необходимый ресурс для оказания медицинской помощи пациентам со средне-тяжёлыми и тяжёлыми формами пневмоний: подготовленный медицинский персонал, необходимую диагностическую базу, включая рентгенологическое и эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппараты, анализаторы для лабораторной экспресс-диагностики, запас средств индивидуальной защиты, дезинфектантов и лекарственных препаратов.
В Центре развернуто 80 коек, половина из которых оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких и следящей реанимационной аппаратурой.
- Для подтверждения коронавирусной этиологии пневмонии предусмотрено обязательное КТ-исследование на отдельно выделенном для этих целей оборудовании, - говорит начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина. - Выстроенная логистика с соблюдением всех требований биологической безопасности позволит не допустить внутрибольничного распространения инфекции и предупредить инфицирование медицинского персонала.
На сегодняшний день среди больных коронавирусом пневмонию обнаружили у 27 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU