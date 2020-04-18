Расписание тамбовского «Чернозема»: как распределили артистов

18 Апр 2020 2020-04-18T12:02:17+03:00

Каждый день будут выступать по 6 групп

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Организаторы тамбовского «Чернозема» составили подробную программу фестиваля на три дня: 14, 15 и 16 августа. В каждый из этих дней на сцене выступят по 6 групп.

Так, 14 августа гости фестиваля услышат «5 стихий», Нуки, Алексея Горшенева с хитами группы "Кукрыниксы", Сергея Бобунца , Вячеслава Бутусова и ДДТ.

15 августа выступят «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Ундервуд», «Серьга», Гарик Сукачёв и «Симфоническое кино» с хитами группы «Кино» в сопровождении симфонического оркестра.

16 августа на сцене появятся «Черный вторник» с хитами группы «Сектор газа», «Операция пластилин», «Anacondaz», «Тараканы!», Еmir Kusturica и «Сплин».

ИСТОЧНИК KP.RU