2020-04-18T11:43:54+03:00
Происшествия

В Тамбовской области участились велосипедные кражи

Полицейские Мичуринска раскрыли сразу два таких преступления
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области участились кражи велосипедов. На минувшей неделе сотрудники ОМВД России по городу Мичуринску раскрыли сразу два подобных преступления.

Первое произошло на улице Кирсановской в 11 часов 20 минут. В этом случае ранее судимый 26-летний местный житель свободным доступом завладел велосипедом. Сотрудники уголовного розыска установили похитителя, задержали его, а велосипед изъяли.

Вторая кража совершена в 14 часов 50 минут на ул. 7 Ноября микрорайона «Кочетовка» города Мичуринска. Здесь похитили велосипед из подъезда многоквартирного дома.

- Участковый уполномоченный выявил, что преступление совершил 38-летний житель учхоза Комсомолец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Мужчина опрошен, от него получены признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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