В Тамбовской области участились велосипедные кражи
В Тамбовской области участились кражи велосипедов. На минувшей неделе сотрудники ОМВД России по городу Мичуринску раскрыли сразу два подобных преступления.
Первое произошло на улице Кирсановской в 11 часов 20 минут. В этом случае ранее судимый 26-летний местный житель свободным доступом завладел велосипедом. Сотрудники уголовного розыска установили похитителя, задержали его, а велосипед изъяли.
Вторая кража совершена в 14 часов 50 минут на ул. 7 Ноября микрорайона «Кочетовка» города Мичуринска. Здесь похитили велосипед из подъезда многоквартирного дома.
- Участковый уполномоченный выявил, что преступление совершил 38-летний житель учхоза Комсомолец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Мужчина опрошен, от него получены признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU