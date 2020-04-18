2020-04-18T11:27:20+03:00
Общество

В Тамбове торговали фальсифицированной икрой

42 банки сомнительного продукта изъяли у торговца на ул. Чичканова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во время рейда, который проводили специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в областном центре на ул. Чичканова обнаружили торговца красной икрой. Из информации на упаковке следовало, что мужчина продает икру лососевую зернистую производства ООО «Дельта» (Камчатский край, Елизовский район, поселок Светлый, ул. Ручейная, д. 17 «Б») в количестве 42 банки общим весом 5,88 кг.

- На указанную продукцию сотрудникам Управления не были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, в том числе ветеринарно-сопроводительные, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Более того, согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготовитель ООО «Дельта» по указанному адресу на банке не зарегистрирован, что свидетельствовало о ее фальсификации.

Сомнительную красную икру специалисты Управления Россельхознадзора изъяли, а в отношении продавца составили административный материал, который направили в суд. Мировой суд Тамбовской области Октябрьского района своим решением в марте 2020 года привлек торговца к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с наложением штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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