2020-04-17T18:34:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 17 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 18 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 17 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Общее количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области составляет 165 человекОбщее количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области составляет 165 человек
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 апреля 2020 года: количество подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе за последние сутки увеличилось еще на 18 человек, со 147 до 165. 8 из них выздоровели. Самое большое количество инфицированных зафиксировали 16 апреля, тогда диагноз поставили 45 людям.

- На госпитализации находятся 88 человек (58 из них с подтвержденным диагнозом, 18 - с подозрением,6 тестов - в работе), из них диагноз «пневмония» у 24 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 651 (из них подтверждённых случаев - 99). Снято с наблюдения на дому – 1563.

ИСТОЧНИК KP.RU

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