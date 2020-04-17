Губернатор Александр Никитин рассказал, как будут праздновать день Победы на Тамбовщине

17 Апр 2020 2020-04-17T18:07:44+03:00

Массовые мероприятия придется перенести, а их часть перенесут в онлайн-формат

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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не отменяется, все мероприятия, запланированные в Тамбовской области, будут перенесены на более поздние даты. Об этом рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Глава региона отметил, что для всех тамбовчан праздник 9 Мая – священный, и мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, имеют особый смысл.

- Тамбовская область внесла большой вклад в победу над фашизмом. 75-летие Великой Победы будет праздноваться позже из-за пандемии коронавируса. В этом году традиционные мероприятия, которые проходят в День Победы - военный парад, шествие Бессмертного полка, выставки, концерты, встречи - будут перенесены на другой период, - сказал Александр Никитин.

Губернатор отметил, что областным комитетом «Победа» к 9 Мая прорабатывается план мероприятий онлайн-формата. И самое важное здесь - непрерывная забота о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны.

- В Тамбовской области забота о ветеранах не ограничивается Днем Победы. Мы в постоянном режиме стараемся сделать всё, чтобы поколение наших дорогих победителей ни в чем не нуждалось, - считает глава региона.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэтому его нужно перенести, как и другие мероприятия к 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU