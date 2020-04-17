В Тамбовской области два брата украли шифер, принадлежащий сельхозорганизации

17 Апр 2020 2020-04-17T17:37:14+03:00

Мужчинам грозит до 200 тысяч рублей штрафа либо пять лет колонии

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В послеке Совхоз «Россия» Знаменского района двое братьев 42 и 45 лет украли 14 листов шифера, принадлежащих сельхозорганизации. На след злоумышленников полицейские вышли спустя несколько дней после совершения кражи.

Стражи порядка установили, что мужчины заранее спланировали преступление и вывозили шифер на грузовом автомобиле. Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Выяснилось, что младший брат, проживающий неподалеку от места совершения преступления, подговорил на кражу старшего, который проживал в соседней деревне. Ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности за хищения.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи наказание определяется в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU