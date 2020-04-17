2020-04-17T17:17:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин: «Мы очень продуманно подходили к решению дать возможность работать малому бизнесу»

Руководитель региона не связывает возобновление деятельности парикмахерских и салонов красоты с резким ростом заболевших коронавирусом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александр НикитинАлександр НикитинФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин не усматривает взаимосвязи между открывшимися на территории области после перерыва малыми и средними предприятиями, к которым относятся парикмахерские, салоны красоты и магазины непродовольственных товаров, с резким ростом заболеваемости коронавирусом в нашем регионе. Напомним, с 14 апреля в области было 83 заболевших, а на сегодняшний день их количество достигло 147 человек.

- Прирост статистики по выявленным фактам инфекций объясняется накопительным эффектом. Эти люди уже были госпитализированы и находились под наблюдением врачей на прошлой неделе, поскольку первый тест дал положительный результат. А через несколько дней пришли подтверждения из Москвы, - объясняет Александр Валерьевич. - Мы очень продуманно подходили к решению дать возможность работать малому бизнесу. Во-первых, президент страны дал регионам возможность принимать решения в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Во-вторых, мы проанализировали, какие сферы важны для обеспечения жизнедеятельности и для экономики региона. Среди них – перерабатывающие предприятия, производящие продукты питания. В-третьих, в постановлении прописаны жесткие условия по соблюдению санитарно-эпидемических правил в работающих коллективах. И это контролируется. Нарушители привлекаются к ответственности, которая, мы знаем, ужесточилась. Сфера малого и среднего предпринимательства – это большой удельный вес в региональной экономике, более 100 тысяч работающих, пятая часть налогового прироста, многомиллиардные обороты. Когда предприятия работают десятки лет, дисциплинированно платят налоги, «белые» зарплаты, то их необходимо поддерживать. Сегодня на основе президентских и правительственных инициатив в регионе разрабатывается комплексный план поддержки малого и среднего бизнеса. Я поручил экономическому блоку открыть группы в социальных сетях и оперативно давать ответы на вопросы, поступающие от бизнеса, - отметил глава администрации области Александр Никитин.

Но при этом губернатор заявил, что у региональной власти остается право на ослабление или принятие дополнительных мер в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в области. Приоритетом остается здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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