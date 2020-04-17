2020-04-17T15:29:56+03:00
Общество

Полицейские наградили тамбовчан, которые помогли раскрыть убийство 13-летней девочки

Награды молодым людям 13 и 18 лет вручил руководитель УМВД Николай Скоков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ребята получили благодарственные письма и ценные подаркиРебята получили благодарственные письма и ценные подаркиФото: УМВД России по Тамбовской области
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Начальник УМВД России по Тамбовской области Николай Скоков наградил двух молодых людей, которые помогли раскрыть убийство 13-летней Лизы Ч., пропавшей в селе Бокино 7 марта. Напомним, сообщение в отдел полиции по Тамбовскому району поступило от родителей после того, как девочка не вернулась с дискотеки. Весь личный состав отдела полиции подняли по тревоге, к поискам пропавшего подростка подключились местные жители и волонтеры. Сотрудники оперативных служб отрабатывали различные версии исчезновения девочки. Благодаря помощи Максима и Ловаря (ребятам 13 и 18 лет), которые припомнили цвет и марку автомобиля, вызвавшего у них подозрения, полицейские установили машину предполагаемого преступника. После этого подозрению в убийства был задержан 35-летний житель города Котовска, который сознался в совершении преступления.

- Максиму Столярову и Ловарю Ириповскому вручили благодарственные письма и ценные подарки. Родители молодых людей также получили благодарности за достойное воспитание сыновей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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