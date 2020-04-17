2020-04-17T13:32:38+03:00
Общество

В Тамбове на кладбищах будет дежурить полиция

Ранее горожанам запретили приходить туда на Пасху из-за угрозы коронавируса
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции. В частности, на Пасху полицейские будут дежурить на всех кладбищах города. Кроме того, планируется ограничить передвижение личного автотранспорта в сторону погостов.

Напомним, ранее главный санитарный врач по Тамбовской области Владимир Агафонов распорядился ограничить проведение на территории региона любых религиозных массовых мероприятий в период с 14 по 30 апреля. Также тамбовчанам запретили посещать церкви и кладбища за исключением проведения похорон и оказания ритуальных услуг.

- Надеюсь на сознательность, гражданскую ответственность и мудрость наших дорогих горожан, особенно жителей возраста 60+. Понимаю, что тамбовчане устали от самоизоляции, но нужно запастись терпением. Будьте благоразумны, останьтесь дома, перенесите визит на кладбище на другое, более благоприятное время. Берегите себя и своих близких, - обратилась к тамбовчанам глава города Тамбова Наталия Макаревич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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