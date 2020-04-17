Главврач тамбовской облбольницы лишился своей должности
17 марта стало известно, что после проведенной служебной проверки, главный врач Тамбовской областной больницы Александр Лутцев лишился своей должности. Напомним, поводом для этой проверки стал его очный контакт с пациентом, который в день общения с медиком, но позднее, был госпитализирован с диагнозом «Пневмония. Коронавирусная инфекция». Выяснилось, что с больным, помимо руководителя медучреждения контактировали еще 150 человек, все они сдали анализ на коронавирусную инфекцию, тест у всех оказался отрицательным. По результатам проверки в отношении главного врача обещали принять необходимые процессуальные решения, что, судя по всему и было сделано.
59-летний Александр Лутцев возглавлял тамбовскую областную больницу им. В. Д. Бабенко с 2006 года, а до этого в течение шести лет возглавлял региональное управление здравоохранения.
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