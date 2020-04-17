Главврач тамбовской облбольницы лишился своей должности

17 Апр 2020 2020-04-17T12:57:47+03:00

Изменить размер текста: A A

17 марта стало известно, что после проведенной служебной проверки, главный врач Тамбовской областной больницы Александр Лутцев лишился своей должности. Напомним, поводом для этой проверки стал его очный контакт с пациентом, который в день общения с медиком, но позднее, был госпитализирован с диагнозом «Пневмония. Коронавирусная инфекция». Выяснилось, что с больным, помимо руководителя медучреждения контактировали еще 150 человек, все они сдали анализ на коронавирусную инфекцию, тест у всех оказался отрицательным. По результатам проверки в отношении главного врача обещали принять необходимые процессуальные решения, что, судя по всему и было сделано.

59-летний Александр Лутцев возглавлял тамбовскую областную больницу им. В. Д. Бабенко с 2006 года, а до этого в течение шести лет возглавлял региональное управление здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU