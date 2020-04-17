2020-04-17T14:27:33+03:00
Происшествия

В Тамбовской области разыскивается 39-летний мужчина

Владимир Медведев ушел из своего дома в Кирсановском районе и не вернулся
Ксения АЛЕШИНА
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На теле у мужчины имеются три татуировкиНа теле у мужчины имеются три татуировкиФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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В Кирсановском районе следователи устанавливают местонахождение 39-летнего Медведева Владимира Владимировича. Вечером, 19 марта этого года, мужчина ушел из своего дома по адресу: Тамбовская область, Кирсановский район, пос. Восход, д. 15, кв. 1, и с тех пор о нем нет никаких вестей.

Приметы пропавшего: на вид около 40 лет, среднего роста и телосложения, волосы русые.

Особые приметы: татуировка на левой голени в виде надписи СКВО, татуировка на левом плече в виде дракона с длинным хвостом, татуировка на внутренней поверхности правой руки в виде большего креста.

- Всех, кто обладает информацией о местонахождении Медведева В.В., просьба обратится по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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