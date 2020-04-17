Коронавирус в Тамбове, новости на 17 апреля 2020 года: диагноз пневмония поставили 24-м заболевшим

17 Апр 2020 2020-04-17T09:54:19+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 17 апреля 2020 года

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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашем регионе диагноз коронавирус поставили 147 людям, 16 апреля в области зафиксировали 45 новых случаев. Ранее от инфекции вылечили 6 человек, вчера стало известно о еще двух случаях выздоровления от коронавируса. При этом растет количество пациентов, которым ставят диагноз пневмония, за последние сутки количество выросло с 20 до 24.

- На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 583 человека, - сообщает региональный штаб. – Снято с наблюдения 1530 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU