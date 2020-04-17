В тамбовской колонии провели конкурс на лучшее пасхальное яйцо

17 Апр 2020 2020-04-17T16:33:11+03:00

Участники конкурса использовали различные декоративные материалы для оформления пасхальных яиц Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Участие в нем приняли сотрудники исправительного учреждения

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В исправительной колонии № 8, расположенной в Рассказовском районе, в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения прошел творческий конкурс «Пасхальное яйцо» среди сотрудников учреждения.

- Для участия в конкурсе принимались работы из разнообразных декоративных материалов. Участники проявили фантазию и мастерство. Организаторы конкурса отметили, что каждая представленная работа – оригинальна и красива, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

В итоге жюри отдало свое предпочтение работе оператора котельной исправительного учреждения Галины Гаврильчук.

ИСТОЧНИК KP.RU