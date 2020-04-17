40-летний тамбовчанин попал под колеса авто
Пешехода с травмами доставили в больницу
Пешехода отвезли в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 16 апреля в 21 час 34 минуты на улице Кирсанова в районе дома №67 города Жердевки. Как сообщили в региональном УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» наехал на 40-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном с машиной направлении.
- В результате аварии мужчина получил травмы, его доставили в ТОГБУЗ Уваровская ЦРБ, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU