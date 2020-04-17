«Библионочь» на Тамбовщине пройдет в виде онлайн-марафона

17 Апр 2020 2020-04-17T11:48:41+03:00

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Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки акция «Библионочь» в этом году пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Она будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

В специальном проекте можно найти видеоролики, в которых известные культурные деятели и все желающие прочитают отрывки из военных писем и произведений. Также организаторы собрали здесь стихотворения, книги, фильмы, спектакли и статьи, посвященные войне.

25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям.

- Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно записать видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В описании ролика или в комментариях рассказать, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции. Подробнее о правилах участия можно узнать на сайте акции.

ИСТОЧНИК KP.RU