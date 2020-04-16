Коронавирус в Тамбове, новости на 16 апреля 2020 года: число больных выросло еще на 45 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T19:26:07+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 16 апреля 2020 года

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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 16 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, за последние сутки в нашем регионе выявлено 45 новых случаев заболевания опасной инфекцией. Таким образом общее число заболевших в тамбовской области составляет 147 человек. Шестеро из них вылечились и выписались из больницы. Днем ранее, 15 апреля, диагноз подтвердился у 19 человек. Сейчас коронавирус подозревают еще у 9 тамбовчан, восемь тестов находятся в работе. В общей сложности на госпитализации находятся 85 человек, из них диагноз «пневмония» у 20 человек.

- На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 583 человека, - сообщает региональный штаб. – Снято с наблюдения 1530 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU