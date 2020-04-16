16 Апр 2020 2020-04-16T18:00:09+03:00

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В этом году из-за пандемии коронавируса в Тамбове отменили Пасхальный крестный ход по центральным улицам города. Кроме того, не состоятся на этот раз традиционные богослужения архиереев и духовенства тамбовской митрополии, которое было запланировано на следующий день после Пасхи в кафедральном соборе.

Напомним, ранее главный санитарный врач по Тамбовской области Владимир Агафонов распорядился ограничить проведение на территории региона любых религиозных массовых мероприятий в период с 14 по 30 апреля. Также тамбовчанам запретили посещать церкви и кладбища за исключением проведения похорон и оказания ритуальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU