2020-04-16T17:20:34+03:00
Общество

Тамбовские девятиклассники будут сдавать ОГЭ до 31 июля

Подготовлен проект нового расписания государственной аттестации
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Рособрнадзор и Министерство просвещения РФ подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. В соответствии с ним, основной период основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена для выпускников девятых классов в этом году пройдёт с 8 июня по 31 июля.

Региональные органы исполнительной власти могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре.

Так, 4 сентября в дополнительный период планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.

- Все вопросы, связанные с организацией и проведением ГИА, выпускники и их родители могут задать по телефонам горячей линии Рособрнадзора 8 495 984-89-19, а также по номерам горячей линии управления образования и науки Тамбовской области по ЕГЭ и ОГЭ (84752) 79-23-24, - сообщают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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