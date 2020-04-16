В Первомайском районе Тамбовщины коронавирусом заболели сотрудники Пенсионного фонда

16 Апр 2020 2020-04-16T16:01:05+03:00

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Управление ПФР в Первомайском районе Тамбовской области закрыли на карантин. Причиной стало массовое заражение сотрудников коронавирусом. По словам управляющего Отделением ПФР по Тамбовской области Николая Горденкова, коронавирус обнаружили у специалистов, которые контактировали с инфицированным человеком, пришедшим на прием. В общей сложности коронавирус нашли у 7 человек, которые работали в одном кабинете.

- В связи с этим я прошу тамбовчан не подвергать опасности себя и наших сотрудников, - говорит Николай Горденков. – Жителям нашей области я рекомендую получать все услуги в электронном виде, такая возможность сейчас есть.

ИСТОЧНИК KP.RU