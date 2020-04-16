В Первомайском районе Тамбовщины коронавирусом заболели сотрудники Пенсионного фонда
Управление ПФР в Первомайском районе Тамбовской области закрыли на карантин. Причиной стало массовое заражение сотрудников коронавирусом. По словам управляющего Отделением ПФР по Тамбовской области Николая Горденкова, коронавирус обнаружили у специалистов, которые контактировали с инфицированным человеком, пришедшим на прием. В общей сложности коронавирус нашли у 7 человек, которые работали в одном кабинете.
- В связи с этим я прошу тамбовчан не подвергать опасности себя и наших сотрудников, - говорит Николай Горденков. – Жителям нашей области я рекомендую получать все услуги в электронном виде, такая возможность сейчас есть.
ИСТОЧНИК KP.RU