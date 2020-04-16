2020-04-16T15:20:23+03:00
Общество

Тамбовчане смогут посмотреть на сайте епархии прямую трансляцию Пасхального богослужения

Она будет вестись из Спасо-Преображенского кафедрального собора
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Жителям региона запретили ходить в церковь, однако без Пасхального богослужения они не останутсяЖителям региона запретили ходить в церковь, однако без Пасхального богослужения они не останутсяФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В этом году тамбовчане смогут поучаствовать в Пасхальном богослужении, не выходя из дома. Для верующих жителей региона организуют прямую интернет-трансляцию Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора города.

- Интернет-трансляция начнется 18 апреля в 23:00 и продлится до 3.00 19 апреля на официальном сайте Тамбовской митрополии Русской Православной Церкви, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что с 14 по 30 апреля на территории Тамбовщины в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запретили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний любых конфессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане смогут посмотреть на сайте епархии прямую трансляцию Пасхального богослужения
Тамбовчанам разрешили оформлять полис ОСАГО без прохождения техосмотра
Два новых садика Тамбова объявили набор в группы
В Тамбовской области женщина обвиняется в гибели пожилого отца
В Тамбове подростки гуляют по улицам, несмотря на режим самоизоляции
Тамбовским предпринимателям могут отсрочить плату за аренду муниципальных помещений и земли
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом
В Тамбове высадят более 2,5 миллионов саженцев цветов
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала
На севере Тамбова в тройной аварии пострадали двое мужчин
Липчанин обокрал супермаркет в Мичуринске
В Тамбовской области выдано всего четыре кредита на выплату зарплат по ставке 0%
Коронавирус в Тамбове, новости на 15 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 19 человек
За сутки в Тамбовской области оштрафовали трех человек, нарушивших режим самоизоляции
Полицейские задержали мичуринца, укравшего куртку из магазина
В Тамбове будут штрафовать продавцов, которые работают без масок
Тамбовчанка ответит в суде за смерть 6-месячной дочери, которую она задавила во сне своим телом
В Котовске отремонтируют дороги на 18 улицах