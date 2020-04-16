Тамбовчане смогут посмотреть на сайте епархии прямую трансляцию Пасхального богослужения
В этом году тамбовчане смогут поучаствовать в Пасхальном богослужении, не выходя из дома. Для верующих жителей региона организуют прямую интернет-трансляцию Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора города.
- Интернет-трансляция начнется 18 апреля в 23:00 и продлится до 3.00 19 апреля на официальном сайте Тамбовской митрополии Русской Православной Церкви, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Напомним, что с 14 по 30 апреля на территории Тамбовщины в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запретили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний любых конфессий.
ИСТОЧНИК KP.RU