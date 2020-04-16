Тамбовчане смогут посмотреть на сайте епархии прямую трансляцию Пасхального богослужения

16 Апр 2020 2020-04-16T15:20:23+03:00

Жителям региона запретили ходить в церковь, однако без Пасхального богослужения они не останутся Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Она будет вестись из Спасо-Преображенского кафедрального собора

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В этом году тамбовчане смогут поучаствовать в Пасхальном богослужении, не выходя из дома. Для верующих жителей региона организуют прямую интернет-трансляцию Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора города.

- Интернет-трансляция начнется 18 апреля в 23:00 и продлится до 3.00 19 апреля на официальном сайте Тамбовской митрополии Русской Православной Церкви, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что с 14 по 30 апреля на территории Тамбовщины в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запретили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний любых конфессий.

ИСТОЧНИК KP.RU