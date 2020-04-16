Тамбовчанину грозит до 8 лет колонии за разбойное нападение на офис микрофинансовой организации

16 Апр 2020 2020-04-16T16:43:54+03:00

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В Тамбове направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на офис микрофинансовой организации, расположенной на улице Коммунальной областного центра. Инцидент произошел в январе этого года. В офис фирмы зашел молодой человек с пистолетом в руках. С порога он наставил оружие на сотрудницу офиса и потребовал отдать ему все имеющиеся в кассе деньги. После того, как перепуганная девушка отдала ему 4 тысячи рублей, злоумышленник ушел. Во время ограбления она успела нажать «тревожную кнопку» с выходом сигнала на пульт частного охранного предприятия.

Через несколько минут в офис прибыли сотрудники ЧОП и полицейские. Сотрудница микрофинансовой организации была опрошена, с ее слов стражи порядка составили приблизительное описание внешности напавшего мужчины. Кроме этого, правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент совершения преступления.

Сотрудники полиции установили, что нападение на офис микрофинансовой организации мог совершить ранее судимый 30-летний житель Тамбовского района. В рамках проведенных розыскных мероприятий мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». По решению суда его арестовали и поместили в следственный изолятор на период расследования уголовного дела. Похищенные деньги грабитель успел потратить на личные нужды.

- В конце 2019 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Тогда судом подозреваемому была изменена мера наказания с реального заключения на принудительные работы. В этот период он вновь совершил преступление, за которое предстоит отвечать по всей строгости закона – ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU