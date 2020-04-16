Два новых садика Тамбова объявили набор в группы

16 Апр 2020 2020-04-16T13:51:59+03:00

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В 2020 году на Тамбовщине завершится строительство семи детских садов. Они возводятся в городах Тамбов и Уварово и Тамбовском районе. Как сообщили в управлении образования и науки области, сейчас открылась запись малышей в детские сады «Подснежник» и «Винни-Пух», строительство которых ведется в областном центре. Встать в очередь на место в одном из этих дошкольных учреждений можно на региональном портале госуслуг (www.gosuslugi68.ru).

Заказчиком строительства обоих детских садов выступает администрация города Тамбов, заказчиком-застройщиком – «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова «Инвестор». Генеральный подрядчик – ООО «АльянсСтройСервис». Каждый детский сад примет около 350 малышей.

Так, детский сад «Подснежник» возводится в микрорайоне МЖК, по улице Астраханская, 281. Общий объем средств, предусмотренных на строительство детского сада, составляет более 261 миллиона рублей. Из них около 198 миллионов рублей - средства федерального бюджета. На данный момент общая строительная готовность составляет 75 процентов. Строители возводят крышу здания.

Строительство детского сада «Винни-Пух» ведется в развивающемся микрорайоне «Телецентр» областного центра. На эти цели будет выделено более 281 миллиона рублей, из которых около 198 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Этот детский сад сейчас готов на 48 процентов - идет возведение его стен.

- Для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU