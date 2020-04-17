Тамбовские прокуроры через суд добиваются блокировки сайтов, торгующих липовыми дипломами и аттестатами

17 Апр 2020 2020-04-17T10:47:23+03:00

За подделку и сбыт документов предусмотрена административная и уголовная ответственность

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Прокуратура Бондарского района выявила восемь сайтов, на которых пользователям предлагалось купить поддельные документы об образовании. Люди могли приобрести аттестаты учебных заведений, дипломы о высшем и среднем образованиях, свидетельства о прохождении ЕГЭ с уже выставленными оценками и т.д.

Согласно действующему законодательству, статьями 19.23 КоАП РФ и 327 УК РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов.

- В этой связи прокуратура Бондарского района направила в суд 8 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и блокировке доступа к ней. Заявления находятся в стадии рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU